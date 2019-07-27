ولى عهد أبوظبى يستقبل مدير برنامج الأغذية العالمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ديفيد بيزلى مدير برنامج الأغذية العالمى التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بحسب "وام" . ورحب ولى عهد أبوظبى - خلال اللقاء الذى جرى فى أبوظبى - بزيارة ديفيد بيزلى إلى الدولة والتى تأتى فى إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة الإنسانية وبرنامج الغذاء العالمى لمد يد العون ومساعدة المحتاجين والمتضررين فى مختلف مناطق العالم. وبحث ولى عهد أبوظبى والمسؤول الأممى أوجه التعاون المشترك بين الجهات المعنية فى الدولة -مؤسساتها وهيئاتها الإنسانية ومبادراتها العالمية - وبرنامج الغذاء العالمي..إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإنسانية والتحديات والعقبات التى يواجهها البرنامج فى توفير الأغذية اللازمة للمحتاجين والوصول إليهم فى بعض المناطق.

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