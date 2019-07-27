شهيد و55 جريحا شرقي قطاع غزة

غزة/هداية الصعيدي/الخليج 365

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب 55 متظاهرا، بينهم 37 أصيبوا بالرصاص الحي، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، عن استشهاد الشاب أحمد القرا، ٢٣ عاما متأثرا بجراحه التي أصيب بها في البطن، مساء الجمعة، شرقي خان يونس، جنوب القطاع.

وبحسب الوزارة، فقد أصيب 55 متظاهرا، بينهم 37 بالرصاص الحي.

وقالت وزارة الصحة إن من بين الإصابات ٢٢ طفلا، و٣ سيدات، دون أن توضح طبيعة إصابتهم.ومع استشهاد "القرا"، يرتفع عدد الشهداء الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة، منذ مارس/آذار 2018، إلى 208 فلسطينيين، بحسب توثيق مراكز حقوقية، ومنها مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة.

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