أمير عسير يدشن المشروعات التطويرية لمطار أبها الدولي

الخليج - حسن القبيسي

دشن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير التوسعة التطويرية لمطار أبها الدولي، التي تأتي ضمن شبكة المشاريع التي تنفذها هيئة الطيران المدني وفق خطتها الاستراتيجية التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وتطوير البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة.

وفور وصول سموه، استمع إلى شرح مفصل عن المشروع الذي شمل توسعة صالات السفر وتأهيل وتحسين المدرج الرئيسي وما ستحققه تلك المشروعات التطويرية من رفع للطاقة التشغيلية للمطار حتى انتهاء مشروع المطار الجديد بإذن الله تعالى.

وتجول سموه على المشروعات المنفذة التي شملت توسعة صالة المغادرة بمساحة بلغت 805 أمتار مربعة وطاقة استيعابية تبلغ 309 مسافرين، بالإضافة إلى توسعة صالة الوصول التي بلغت مساحتها 1030 متراً مربعاً بطاقة استيعابية 340 مسافراً في آن واحد، وبوابتين للمغادرة وأخرى للوصول، وسيراً لنقل الأمتعة، و12 كاونتراً لإنهاء إجراءات المسافرين.

عقب ذلك، وقف سموه على مشروع تأهيل وتحسين المدرج الرئيسي، ومشروع زيادة عدد مواقف الطائرات لتصبح 13 موقفاً، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المدرج الحالي Runway لاستيعاب الطائرات عريضة البدن، وتوسعة الممر الموازي Taxiway إلى 45م، مشيداً سموه بالمبادرات التي تنفذها هيئة الطيران المدني لتطوير المطارات الحالية، والعمل على استحداث مطارات جديدة لتحقيق تطلعات المواطنين وزوار المنطقة من الداخل والخارج.