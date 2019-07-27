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قرية “بن حمسان” تستضيف أصغر فنانه قط

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ابها 0 تبليغ

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ابها

امتدادا للفعاليات التي انطلقت يوم الاول من امس بالقرية التراثية بن حمسان اقيم مساء اليوم الجمعة ملتقى منابر قحطان الاعلامية الثاني والذي يقام لأول مرة في منطقة عسير برئاسة عايض مفرح المشعلي مشرف سناب قحطان الرسمي وذلك على مسرح القرية حيث سبق الاحتفال تجول اصحاب الملتقى داخل القرية وتعرفوا على أصغر فنانة قط الطفلة نورال الشهري البالغة من العمر ١١ عام حيث قدمت عرض حي لرسم القط الجدير بالذكر هنا ان الطفلة نورال اقامة عدد من الدورات التدريبية حول فنون رسم القط وبذلك تعتبر نورال اصغر مدرية رسامه على مستوى المملكة .

في السياق ذاته اكد صاحب القرية التراثية ظافر بن حمسان ان القرية تدعم جميع المواهب الصغيرة والكبيرة وسيتم مستقبلا تطوير المكان ليتناسب مع تلك المواهب التراثية الفنية كما ذكر ان القرية ستصبح منبر علمي فني وستستقبل كل من له دور في تطوير المنطقة وتراثها

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