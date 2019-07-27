شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة في مدن المملكة.. المدينة تسجل 45 درجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، طقس اليوم السبت، حيث تتكون سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف.

كما توقعت هيئة الأرصاد، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض تمتد إلى نجران وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.

Advertisements

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة على مدن ومناطق المملكة السبت: