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الان تتابع أمل جديد لعلاج سرطان الخلايا الجلدية والان مع التفاصيل
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أعلن موقع ” futurity”، عن كشف جديد يعطي أملا لعلاج سرطان الخلايا الجلدية.
ونقل دراسة طبية حديثة، جاء فيها أن علاجا يعتمد على المضادات الحيوية بإمكانه أن يساعد على علاج هذا النوع من السرطان.
وأكد أن علاج المضاد الحيوي يؤدي دورا مفيدا لدى المصابين بسرطان الخلايا الجلدية التائية “T cells”؛ وهو مرض يؤدي إلى إضعاف الجلد والجهاز المناعي للإنسان فيصبح أقل تحصينا ضد البكتيريا الخارجية.
وكشفت الدراسة، التي أجريت في مركز بحوث داخل جامعة كوبنهاغن الدنماركية، أن المضادات الحيوية تعمل على إبطاء الخلايا العنقودية في هذا السرطان النادر.
وقال الباحث نايل أودم، وهو أحد المشاركين في الدراسة، إن هذه هي المرة الأولى، التي تجد فيها دراسة علمية رابطا بين المضادات الحيوية ومكافحة السرطان.
واستغرق هذا البحث الطبي جهودا وسنوات طويلة، وتم أخذ عينات من أنسجة الدم والجلد لدى بعض المرضى الذين جرى اختيارهم بعناية فائقة، ثم أخضعت للتجربة داخل المختبر.
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