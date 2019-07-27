شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ الحديثة السعودى يستقبل حجاج بيت الله الحرام القادمين من الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى منفذ جمرك الحديثة الحدودى اليوم، طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر المنفذ من دولة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، حيث كان فى استقبالهم رئيس مركز الحديثة جريد صالح الجريد ومدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق بن محمد الزهرانى ، وتم الترحيب بهم وتهنئتهم بسلامة الوصول وتقديم المصاحف والوجبات الجاهزة والمياه والعصائر لهم وكافة الخدمات حتى إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، بحسب "واس" .

وكان صاحب الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف قد تفقد منفذ الحديثة واطلع على التجهيزات والاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن، موجهاً سموه جميع الأجهزة الحكومية بتقديم كافة التسهيلات وتسخير الإمكانات لضيوف الرحمن ، وفق توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين التى لا تألو جهداً لخدمة حجاج بيت الله الحرام .