شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تغلق 6 منشآت غذائية بمدينة السيح لضبط مخالفات صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت إدارة الرقابة الصحية فى السعودية، ببلدية الخرج اليوم ستة محلات للمواد الغذائية بمدينة السيح ، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية والنظامية، بحسب "واس".

وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيرى، أنه تم مصادرة كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر ، وتطبيق الغرامات اللازمة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة على تلك المحلات ، مشدداً على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك ، للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحى .

وأهاب المهندس البكيرى بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أى مخالفات صحية أو نظامية فى أحياء مدينة السيح وضواحيها والمراكز والقرى التابعة لخدمات بلدية الخرج ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.ش