شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال 62 جثة لمهاجرين غرق مركبهم قبالة سواحل ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت فرق تابعة للهلال الأحمر الليبى، اليوم الجمعة، انتشال جثث 62 مهاجرا غرق مركبهم قبالة الساحل شرق العاصمة الليبية طرابلس.

وقال عبدالمنعم أبوصبيع مسئول فريق انتشال الجثث بالهلال الأحمر الليبى -حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية- "فرقنا قامت بانتشال 62 جثة لمهاجرين من مساء أمس حتى ظهر اليوم"، وأضاف "الجثث لا تزال تطفو على الشاطئ بصورة مستمرة، ولا يمكن إحصاء العدد الكلى لها"، مؤكداً أن" العملية ستتواصل مساء الجمعة وربما غدا (السبت) لاستكمال عمليات انتشال جثث المهاجرين".

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ونقلت القناة عن مصدر فى المجلس البلدى لمدينة الخمس الساحلية -لم تسمه- قوله إن السلطات المحلية قامت بجمع الجثث فى مكان واحد، حتى يتم دفنها فى وقت لاحق.

وغرق قارب خشبى كان يقل 250 مهاجرا شمال مدينة الخمس الساحلية 120 كم شرق العاصمة طرابلس، أمس الخميس، ما أدى إلى فقدان 115 مهاجرا مقابل إنقاذ 143 آخرين وانتشال جثة واحدة، بحسب ما أفاد العميد أيوب قاسم، المتحدث باسم البحرية الليبية.