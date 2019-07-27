شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3.2 درجة بمقياس ريختر بولاية البويرة الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 3.2 درجة بمقياس ريختر، مساء اليوم الجمعة، ولاية البويرة الجزائرية (شمال). وقال مركز البحث فى علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر إن مركز الهزة قد حدد على بعد 8 كلم جنوب-شرق منطقة أحنيف بولاية البويرة، ولم تسر الهزة عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

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