شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: نهب الميليشيا الحوثية للطبعات النقدية سياسات تجويع وإفقار للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان وزير الإعلام اليمنى معمر الاريانى، إقدام ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران على مداهمة محلات الصرافة والمحال والمجمعات التجارية فى مناطق سيطرتها ومصادرة ملايين الريالات يوميًا بحجة "الطبعات النقدية الجديدة

".

وقال الوزير اليمنى - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "ما تقوم به الميليشيا من عمليات سرقة ونهب منظم لا تقدم عليه سوى العصابات والمافيا، ويشير للوضع القاتم الذى يعيشه رجال المال والأعمال والقطاع الخاص والمواطنين فى مناطق سيطرة الميليشيا".

وأضاف "أن هذه الممارسات الإجرامية والتضييق على النشاط الاقتصادى والتى تطورت بشكل مضطرد مؤخرًا تندرج ضمن سياسات التجويع والإفقار المتعمد للمواطنين وشل الحياة الاقتصادية ومراكمة العاطلين عن العمل لدفعهم للقتال فى صفوف الميليشيا كخيار أخير لتأمين قوت أسرهم".

وحمل وزير الإعلام اليمنى كافة المتورطين فى هذه الممارسات الإجرامية المسؤولية الجنائية باعتبارها جرائم سطو بالقوة والإكراه يعاقب عليها القانون..مطالبًا المجتمع الدولى وفى المقدمة المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث سرعة التحرك لوقف هذه الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين فى مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية.