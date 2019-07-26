شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: المرأة الكويتية تعانى عدم المساوة فى أجرها بالمقارنة مع الذكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير نشرته صحيفة القبس الكويتية ، أن المرأة فى الكويت تعانى من انخفاض مرتبها بالمقارنة مع الذكور، وقال التقرير أن الفرق بين راتب الكويتى والكويتية فى القطاع الحكومى يصل لأكثر من %41، وترتفع النسبة فى القطاع الخاص إلى %63.

ووفق الإحصائية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء بلغ متوسط أجر الكويتى فى القطاع الحكومى 1807 دنانير شهريا، كما فى الربع الأول من 2019، مقابل 1279 دينارا للكويتية، أما فى القطاع الخاص فالفارق لمصلحة الذكور بواقع 1417 دينارا، مقابل 866 دينارا.

وأكدت الإحصائية ، أن متوسط أجر الكويتيين عموما فى القطاع العام 1497 دينارا شهريا، وفى القطاع الخاص 1138 دينارا، أى أن المتوسط العام بين القطاعين يبلغ 1428 دينارا.

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ووفقاً للإحصائية، يتضح أن راتب الأنثى أقل من الذكر بواقع 540 دينارا شهريا، وذلك بمتوسط نسبة تصل %52. وكشفت الإحصائية ارتفاعا فى عدد قوة العمل فى القطاعين الخاص والعام، إلى 2.12 مليون فرد خلال الربع الأول من العام الحالى، مرتفعة بنحو 170 ألفا خلال العامين الماضيين، حيث كانت قوة العمل وفق البيانات الرسمية فى عام 2017 تقدر بنحو 1.95 مليون فرد.