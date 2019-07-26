شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله ينفى استخدام ميناء بيروت لتهريب أسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله، اليوم الجمعة، استخدام ميناء بيروت البحرى لنقل أسلحة وذلك ردا على اتهامات وجهها مبعوث إسرائيل لدى الامم المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال نصر الله فى خطاب تلفزيونى "أنا أنفى نفيا قاطعا ادعاء المندوب الاسرائيلى فى مجلس الأمن أن حزب الله يستخدم مرفأ بيروت لنقل سلاح أو مكونات سلاح إلى لبنان".

وأضاف أن الادعاءات الإسرائيلية تهدف إلى جلب قوات متعددة الجنسيات لفرض قيود على الحدود البحرية والجوية والبرية اللبنانية.

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وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة دانى دانون إنه فى عام 2018 و 2019 "وجدت إسرائيل أن إيران وفيلق القدس شرعا في التحرك لاستغلال القنوات البحرية المدنية لاسيما ميناء بيروت". وقال إن "ميناء بيروت أصبح الآن ميناء حزب الله".

وقالت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللى إن هذا الاتهام يمثل تهديدات مباشرة على السلام والبنية التحتية المدنية. ويشارك حزب الله فى الحكومة الائتلافية فى لبنان. ونشأ حزب الله فى أوائل الثمانينات من القرن الماضى بدعم من إيران لمحاربة الاحتلال الاسرائيلى لجنوب لبنان الذى انتهى عام 2000. وترى إسرائيل أن حزب الله الذى خاضت ضده حربا لمدة شهر عام 2006 يمثل أكبر تهديد على حدودها.