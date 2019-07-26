شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى المؤقت يشارك غدا فى جنازة السبسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح غدا السبت إلى العاصمة التونسية، لحضور مراسم تشييع جنازة الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي، الذى وافته المنية أمس الخميس عن عمر ناهز 92 عاما، جاء ذلك فى بيان للرئاسة الجزائرية أصدرته مساء اليوم الجمعة.

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