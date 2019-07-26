شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل أبو ردينة: القيادات الفلسطينية تقف بالإجماع خلف أبو مازن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن القيادات الفلسطينية تقف بالإجماع خلف الرئيس محمود عباس أبو مازن وسيتم اتخاذ قرارات صعبة وخطيرة تنعكس على مستوى كبير وليس المنطقة فقط.

وأضاف ردينة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك رسائل للجميع وللجانب الإسرائيلي والأمريكي وفي المنطقة بأن هناك خطوط حمراء لا يجب لأحد أن يتخطاها.

وتابع نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، أن القدس خط أحمر وأن ما قامت به إسرائيل من تجاوزات في القدس من محاولات التهويد وتغيير معالمها والاعتداء على أراضيها كل ذلك يؤدي إلى مرحلة الانفجار.

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وكشف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، أن محمود عباس قام بدعوة القيادة الفلسطينية لاجتماع هام في رام الله وعرض عليهم في الجلسة المغلقة كافة التفاصيل للمرحلة الحالية سواء العلاقة مع إسرائيل أو الجانب الأمريكي أو الاتصالات تجري بين حين وأخر بين أطراف متعددة وكان الموقف الفلسطيني بإجماع كامل لم يعترض أحد عليه من خلال تشكيل لجنة تضع الآلية التي توضح الخطوات التي يبدأ عليها فورا بعد عدم التزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاقيات بين الجانبين ولن تلتزم فلسطين بها وحدها.

وأوضح نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت حق الفيتو ضد 14 دولة اعترضت على قيام إسرائيل بهدف المنازل في القدس.