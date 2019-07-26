إدانة أممية لإسرائيل بسبب هدمها منازل فلسطينيين بالقدس

أنقرة / الخليج 365 أدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إسرائيل؛ لهدمها 70 شقة سكنية لفلسطينيين في القدس الشرقية، وطالبوها بوقف أعمال الهدم. جاء ذلك في بيان نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة. ووفقًا للبيان، أدان خبراء حقوق الإنسان في المنظمة هدم السلطات الاسرائيلية 10 مبان تضم 70 شقة سكنية تابعة لفلسطينيين ببلدة صور باهر. Advertisements وطالب الخبراء، حكومة تل أبيب، بوقف أعمال الهدم، مؤكدين متابعتهم للتطورات عن كثب. وعبّر الخبراء الأمميون عن قلقهم العميق إزاء هدم إسرائيل للمباني السكنية بعد رفضها اعتراض المقيمين الفلسطينين فيها. والإثنين، هدمت السلطات الإسرائيلية، 70 شقة سكنية، في وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوبي القدس، بداعي البناء بدون ترخيص رغم أن المنطقة تتبع إداريا للسلطة الفلسطينية، حسب اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير.

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