قدم: النصر السعودي يمدد عقد المغربي "حمدالله" لمدة 3 مواسم

محمد يونس/ الخليج 365
أعلن نادي النصر السعودي، الجمعة، تمديد عقد لاعب كرة القدم المغربي عبد الرازق حمدالله، لمدة 3 مواسم.
ووفقًا لتغريدة نشرها النادي عبر صفحته على تويتر: "حسم الأمر.. حمدالله عالمي لـ 3 سنوات".
ولم يكشف النادي عن الراتب الشهري الجديد الذي سيتقاضاه النجم المغربي نظير تمديد التعاقد.
وانضم عبدالرزاق حمدالله، البالغ من العمر 28 عامًا، للنصر في أغسطس/ آب 2018 قادمًا من الريان القطري.
وأصبح حمد الله الهداف الأول للنصر، حيث تمكن من إحراز 35 هدفًا، ليقود النصر للقب الدوري السعودي، ويحرز لقب هداف المسابقة المحلية.
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