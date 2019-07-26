صحيفة الخليج الالكترونية كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت. Advertisements وتوقعت الأرصاد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مرتفعات عسير والباحة وجازان، تمتد إلى مرتفعات الطائف. كما توقعت الأرصاد، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، منها الشرقية والرياض، تمتد إلى نجران، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقعات #الطقس غدا.. #أمطار مع غبار على عدة مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.