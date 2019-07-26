- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ملتزم بحماية مصالح واشنطن وحلفائها ضد تهديدات إيران في مضيق هرمز.
وأضاف البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن ترامب يرغب في مساعدة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لحل أزمة الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أكد أن بلاده ستفعل كل شيء من أجل مواصلة شراكتها مع المملكة ضد إيران.
وقال بومبيو، في حوار مع “فوكس نيوز”: إن “السعوديين يمثلون حليفًا جيدًا للأمريكيين”، مشيرًا إلى أن إيران هي تهديد حقيقي، والسعودية تمثل شريكًا للولايات المتحدة في التصدي لطهران.
كانت هذه تفاصيل خبر #ترامب: ملتزمون بحماية مصالح الحلفاء في #هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.