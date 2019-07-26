شكرا لقرائتكم تركيا تعلن تصفية متهم بتدبير اغتيال نائب قنصلها في أربيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 26 يوليو 2019 - اخر تحديث في 26 يوليو 2019 / 18:06

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، انها تمكنت من تصفية متهم بتدبير عملية اغتيال قنصلها العام في مدينة اربيل بشمال العراق.



ونقلت وكالة انباء الاناضول التركية تأكيد مصادر أمنية تركية "قتل إرهابي حرض على الهجوم الذي أودى بحياة ديبلوماسي تركي يعمل في القنصلية العامة في مدينة أربيل شمال العراق".

وقالت المصادر إن مدبر هجوم أربيل هو القيادي في تنظيم حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة إرهابيا، المدعو أردوغان أونال، المعروف أيضا بلقب بدوغان نورهان، مشيرة إلى أن عملية تصفيته جرت، في 24 الشهر الجاري، في منطقة جبال قنديل شمال العراق، في عملية نفذتها الاستخبارات والجيش التركيين.

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وأوضحت أن "أونال واحد من بين الأعضاء الخمسة في ما يسمى بمجلس الاستخبارات، المرتبط في شكل مباشر بجميل بايق القيادي في منظمة بي كا كا (الكردستاني)".

ولفتت المصادر أن "أونال انضم لصفوف المنظمة عام 1990، وحبس في تركيا بين عامي 1994 و1998، ليعود إلى الانضمام لصفوف المنظمة بعد خروجه من السجن". وأكد أن "العملية الأخيرة، هي الثانية من نوعها التي تستهدف فيها القوات التركية قياديي المنظمة الإرهابية في معقلها بجبال قنديل".

وأضافت أن "العملية الأولى نفذتها قوات الأمن التركية في 27 يوينو (حزيران) الماضي؛ حيث حيدت عبرها عضو ما يسمى بالمجلس الرئاسي، غريب محمد الملقب باسم هالمات ديار".

وكانت الخارجية التركية أعلنت في 17 يوليو (تموز) الجاري، أن هجوما مسلحا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل؛ ما أدى إلى مقتل أحد الموظفين. فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مقتل عراقيين اثنين جراء الهجوم ذاته.