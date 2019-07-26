شكرا لقرائتكم «بريتيش ايرويز» تستأنف رحلاتها إلى القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 26 يوليو 2019 - اخر تحديث في 26 يوليو 2019 / 16:05

تستأنف «بريتيش ايرويز»، اليوم الجمعة، رحلاتها إلى القاهرة التي علقت السبت الماضي لأسباب أمنية كما علم الخميس من الشركة.



Advertisements

وأعلنت شركة الطيران في بيان «بعد درس معمق للتدابير الأمنية، إننا مسرورون لاستئناف خدماتنا من وإلى القاهرة اعتباراً من الجمعة 26 تموز (يوليو)».

وأضافت الشركة: «نولي أولوية لسلامة وأمن ركابنا وطواقمنا، ولن نسمح أبداً لرحلة بالإقلاع لو لم نكن متأكدين من سلامتها».

وكانت «بريتيش ايرويز» أعلنت السبت الماضي تعليق رحلاتها إلى القاهرة أسبوعاً لأسباب أمنية. وأوضحت الشركة أنها ستستفيد من هذا التعليق لإجراء «تقييم أكثر عمقاً» لترتيباتها الأمنية.

وزار 415 ألف بريطاني مصر العام 2018 وفق الخارجية البريطانية.