شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت البحرية الليبية، من إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين، الذين حاولوا عبور البحر المتوسط إلى أوروبا بواسطة زورق مطاطى، ورصدت القوات البحرية من خفر السواحل، زورق المهاجرين، بالقرب من ساحل طرابلس

ونقلت البحرية الليبية، المهاجرين غير الشرعيين، إلى سفن خفر السواحل، ومن ثم نقلهم إلى أحدى القواعد البحرية فى طرابلس، والذين كانوا من جنسيات مختلفة عربية وأفريقية.

وكانت البحرية الليبية، أعلنت، أيضًا، أن ما بين 90 و100 مهاجر غير شرعى فقدوا فى البحر المتوسط بعد غرق زورقهم قبالة السواحل الليبية، مشيرة إلى أنها استقت هذه الأرقام من إفادات مهاجرين كانوا على متن الزورق نفسه وتم إنقاذهم.

انقاذ المهاجرين Advertisements

انقاذ المهاجرين



المهاجرون



الهجرة غير الشرعية