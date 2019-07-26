شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: خطط أمنية استثنائية لتأمين موكب جنازة الرئيس الراحل غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتخذ وزارة الداخلية التونسية، إجراءات استثنائية لتأمين الجنازة الرسمية لرئيس الجمهورية الراحل الباجى قايد السبسى غدا السبت، فضلا عن تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لتأمين موكب الجنازة فى مختلف مراحله.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية - فى بيان اليوم الجمعة - أنها وضعت خططا أمنية استثنائية لتأمين كل الفعاليات ذات العلاقة، منذ الإعلان عن وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى أمس الخميس بالمستشفى العسكرى بالعاصمة، وذلك عبر تأمين محيط المستشفى العسكرى والقصر الرئاسى بقرطاج والمنافذ المؤدية إليهما.

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وأضاف البيان أنه تم تأمين ومرافقة موكب نقل جثمان رئيس الجمهورية الراحل من المستشفى العسكرى إلى القصر الرئاسى بقرطاج، إضافة إلى وضع منظومة متكاملة خاصة باستقبال ضيوف تونس من ملوك وأمراء ورؤساء الدول والحكومات وممثلى مختلف المنظمات الدولية والإقليمية.. مشيرا إلى أنه تم إعداد مختلف الترتيبات الخاصة بالجنازة والخطط الأمنية الاستثنائية، بالتنسيق التام مع كل من المؤسسة العسكرية والإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

وأكدت وزارة الداخلية التونسية على جاهزية قواتها ويقظتهم فى تأمين جميع المهام الموكولة لهم.. داعية المواطنين إلى التفهم والتجاوب مع الترتيبات الأمنية الخاصة بالجنازة.