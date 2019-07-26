شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات التونسية تنشر المطبوعات الخاصة بالتزكيات للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، المطبوعات الخاصة بالتزكيات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقرر إجراء دورتها الأولى يوم 15 سبتمبر 2019 بدلا من التاريخ الذي كان محددا ليوم 17 نوفمبر 2019، وذلك على إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وذكرت هيئة الانتخابات التونسية - في بيان اليوم الجمعة - أن الفصل 40 من القانون الانتخابي ينص على أنه يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية، كما يشترط في المترشّح يوم تقديم ترشّحه أن يكون بالغا من العمر 35 عاما على الأقل، وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشّحه تعهّدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.

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وأشار البيان إلى أن الفصل 41 ينص على أن تتم تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها، كما ينص الفصل 42 على أن يؤمّن المترشّح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها.

وتبتّ الهيئة حسب الفصل 45 بقرار من مجلسها في مطالب الترشّح وتضبط قائمة المترشّحين المقبولين في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، ويتم تعليق قائمة المترشّحين المقبولين بمقر الهيئة ونشرها على موقعها الالكتروني أو بأية وسيلة أخرى.