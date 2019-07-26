شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل اللبنانى: مستعدون لتقديم تسهيلات العمل للفلسطينيين ضمن القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وزير العمل اللبنانى كميل أبو سليمان، عن استعداده لتقديم كافة التسهيلات الممكنة فى إطار القانون، للاجئين الفلسطينيين داخل لبنان، حتى يتسنى لهم استصدار إجازات (تراخيص) عمل، تمكنهم من العمل بشكل قانونى وشرعى داخل البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل اللبناني، ظهر اليوم، للمدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان (أونروا) كلاوديو كوردوني، ومسئولة العلاقات الخارجية فى الوكالة مارى شبلي، حيث تطرقت المناقشات إلى خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة الأجنبية ومكافحة العمالة غير الشرعية، وتأثيرها على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا الوزير أبو سليمان الدولة المانحة إلى تعزيز الدعم الذى تقدمه إلى وكالة الأونروا، لكى تستطيع مواصلة خدمة الشعب الفلسطيني، والتخفيف من الصعوبات التى يواجهها، مشددا على أن المسألة "مسئولية إنسانية" تقع على عاتق المجتمع الدولى ككل.

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من جانبه، أكد مدير عام الأونروا فى لبنان أن حصول الفلسطينيين داخل لبنان على إجازات عمل، لا يؤثر إطلاقا على وضعهم كلاجئين فى ما يتعلق بالمساعدات التى تقدمها إليهم وكالة الأونروا.

كانت وزارة العمل اللبنانية قد قررت تفعيل أحكام قانون العمل الذى يلزم كافة العاملين الأجانب فى لبنان، بالحصول على (إجازات عمل) رسمية حتى يتسنى لهم العمل بصورة شرعية داخل الأراضى اللبنانية، وذلك فى إطار خطة لتنظيم اليد العاملة الأجنبية ومكافحة العمالة غير الشرعية التى تسببت فى ارتفاع نسب البطالة فى صفوف المواطنين اللبنانيين.

وقوبل قرار وزارة العمل برفض واسع من جانب العمال الفلسطينيين، خاصة بعدما بدأت وزارة العمل فى تنفيذ حملات تفتيش على المؤسسات والشركات والمتاجر فى أعقاب انتهاء المهلة التى وضعتها الوزارة (فترة شهر) لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية وحصولهم على إجازات عمل، حيث نظم اللاجئون الفلسطينيون مسيرات احتجاجية واعتصامات وأغلقوا الطرق داخل عدد من مخيمات اللاجئين، معتبرين أن الإجراءات الجديدة التى تفرضها الوزارة تمثل تضييقا كبيرا عليهم فى العمل.