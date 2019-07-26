"الإفتاء المصرية" تصدر بيانا بشأن موعد عيد الأضحى

كتبت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي "تنبيه مهم بخصوص عيد الأضحى. انتشر خلال الأيام القليلة الفائتة على صفحات "فيسبوك" أن دار الإفتاء المصرية أعلنت موعد عيد الأضحى لهذا العام، وننوه على أن هذا الأمر غير صحيح تماما ولم نعلن شيء".
ونوهت دار الإفتاء المصرية إلى أن استطلاع الهلال يكون يوم 29 من كل شهر هجري.
وكانت تقارير صحفية ذكرت خلال الفترة الأخيرة، واستنادا على البحوث الفلكية، أن وقفة عرفات ستوافق يوم السبت 10 من شهر أغسطس/آب المقبل، وأن اليوم التالي الأحد الموافق 11 أغسطس سيكون أول أيام عيد الأضحى 2019 في مصر والدول العربية.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، رسميا، أن إجازة عيد الأضحى لعام 2019، ستكون 15 يوما كاملا.
وأشارت إلى أن إجازة عيد الأضحى، ستبدأ من نهاية دوام يوم الاثنين 5 أغسطس/ آب (الموافق 4 ذي الحجة)، وتنتهي يوم الأحد 18 أغسطس/ آب، (الموافق 17 ذي الحجة).
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