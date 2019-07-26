795 حاجا فلسطينيا يصلون إلى مطار القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة عبر منفذ رفح البري، اليوم الجمعة، 795 حاجا، متوجهين إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة لأداء فريضة الحج.
وقال مصدر بأمن الموانى بمعبر رفح البري، إنه بالفعل جرى إنهاء إجراءات الحجاج الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مطار القاهرة الدولي في طريقهم إلى الأراضي الحجازية.
قال دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، إن الحجاج وصلوا إلى مطار القاهرة بشكل طبيعي واهتمام عالي من الحكومة المصرية والمسؤولين.
وقال اللوح بحسب بيان نقلته السفارة الفلسطينية بالقاهرة، إنه سيجرى تسيير 11 رحلة طيران لنقل حجاج قطاع غزة من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على مدى أربعة أيام متتالية، إضافة إلى نقل الحجاج الفلسطينيين المقيمين في مصر والذين تم اختيارهم من خلال القرعة العلنية التي أقيمت في مقر السفارة بالقاهرة.
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