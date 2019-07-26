شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حدود قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 7 مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال بادر بإطلاق النار على الفلسطينيين المشاركين فى مسيرات العودة وكسر الحصار فى الجمعة الثامنة والستين على حدود غزة.

وأطلق جنود الاحتلال النار على عدد من المتظاهرين شرق مدينة غزة فيما اطلق قنابل الغاز صوب الخيام فى مخيم العودة شرق خان يونس.

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وبدأ آلاف الفلسطينيين بالوصول إلى خمسة نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة فى جمعة التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين بلبنان بدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة قد دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة فى فعاليات هذا الأسبوع، قائلة "نتلاحم مع أبناء الشعب الفلسطينى فى لبنان لنعلن بصوت واحد رفضنا لمشاريع التصفية"، مؤكدة أن تواجد الفلسطينيين فى لبنان مؤقت والشعب الفلسطينى متمسك بحقه فى العودة.

وحذرت الهيئة الوطنية من استمرار الاحتلال إطلاق النار على المتظاهرين شرقى القطاع، لافتة إلى أن ذلك سيجر إلى جولة تصعيد جديدة، محملة الاحتلال تداعيات سياساته تجاه القطاع والفلسطينيين فى الضفة المحتلة، وأن فصائل المقاومة لن تصمت طويلا على هذه السياسات والاعتداءات.