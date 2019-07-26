شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: وصول 860 ألف حاج للمملكة عبر جميع المنافذ حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السعودية، أنه قد بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (859.220) حجاج، وذلك وفق الإحصائية التى أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (820.091) حاجاً ، فيما قدم عن طريق البر (28.780) حاجاً , وعبر البحر (10.349) حاجاً، وذلك بزيادة (82.406) حجاج، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضى ،بنسبة (11%).