شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمنى لبنانى: بيروت تتوسط لدى سوريا للإفراج عن مواطن أمريكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول أمنى لبنانى، اليوم الجمعة، إن عباس إبراهيم مدير عام مديرية الأمن العام توسط لدى الحكومة السورية للإفراج عن مواطن أمريكى، جرى تسليمه إلى أسرته.
وأوضح المسؤول أن الأمريكى المفرج عنه ليس اوستن تايس الصحفى المختطف فى سوريا منذ عام 2012 لكنه لم يكشف عن اسم الشخص المفرج عنه.
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