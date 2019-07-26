شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: نتطلع لمزيد من تطوير العلاقات مع باراجواى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون ، تطلع بلاده لمزيد من تطوير العلاقات مع باراجواى فى كافة المجالات، لا سيما سياسيا واقتصاديا وثقافيا، مشيرا إلى أن خط الطيران الجديد بين بيروت ومدريد يستهدف تسهيل الانتقال والتواصل بين لبنان ودول أمريكا اللاتينية، آملا أن ينعكس ذلك على التبادل السياحى بين لبنان وباراجواى .
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى لوزير خارجية باراجواى لويس ألبرتو كاستيجليوني، الذى نقل إليه رسالة من رئيس جمهورية بلاده ماريو عبده بينيتز، متضمنة دعوة عون لزيارة باراجواى والرغبة فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار وزير خارجية باراجواى إلى دعم بلاده لقضايا لبنان فى المحافل الدولية، لافتا إلى أن بلاده تؤمن أن احترام القانون الدولى والحوار والتفاوض يشكل الطريق الوحيد لحل مختلف القضايا والنزاعات.
وقال إن بلاده ستدعم المبادرة التى أطلقها الرئيس اللبنانى لإنشاء (أكاديمية الإنسان للتلاقى والحوار) والتى تستهدف التأسيس للسلام الحقيقى بين الشعوب على أن يكون مقرها لبنان، مؤكدا أن باراجواى ستصوت خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذى سيعقد فى شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب لبنان لإنشاء هذه الأكاديمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اللبنانى: نتطلع لمزيد من تطوير العلاقات مع باراجواى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.