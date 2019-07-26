شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة السعودية تكثف أعمال مكافحة نواقل الأمراض خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت وزارة البيئة والمياه و الزراعة السعودية جهودها فى مكافحة نواقل الأمراض بالعاصمة المقدسة والمحافظات المجاورة لها، وذلك من خلال أعمال الرش الأرضى والرش الجوى والاستكشاف والتقييم الحشرى قبل وبعد الرش على مواقع حظائر المواشى والسدود ومجارى ومحطات معالجة المياه والمزارع والمستنقعات، بحسب "واس".

وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدى، أن ذلك يأتى ضمن منظومة أعمال الوزارة، وخطتها التشغيلية لموسم حج 1440هـ، والاستعداد الكامل والجاهزية التامة لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات للحجاج فى قطاعات المنظومة كافة.

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وبين المهندس الغامدى أن الوزارة تساهم فى خدمة ضيوف الرحمن بمكافحة نواقل الأمراض فى المشاعر المقدسة كعرفة ومزدلفة وكذلك خارج النطاق العمرانى سواء بالعاصمة المقدسة أو المحافظات التى تحيط بها.

بدوره أشار مدير إدارة البيئة ورئيس غرفة عمليات مكافحة نواقل الأمراض بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس تركى بن عالى الحميدى إلى تكليف فريق طوارئ فى كلٍ من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، وتعيين ضباط اتصال فى محافظات الطائف والجموم والليث ورابغ وخليص والقنفذة، وذلك منذ نهاية شهر ذو القعدة ويستمر ذلك إلى منتصف شهر ذو الحجة، حرصا على راحة وسلامة ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين.ش