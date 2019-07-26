أمن كردستان العراق ينشر تفاصيل استهداف الدبلوماسي التركي‎

أربيل/ علي محمد/ الخليج 365

في مقطع فيديو وبيان أعلن فيه مجلس أمن الإقليم:

- توقيف ستة أشخاص على صلة بالحادث بينهم المنفذ الرئيسي للهجوم

- الحادث إرهابي وجرى التخطيط له منذ عدة أشهر من قبل مسؤول بمنظمة "بي كا كا"

- الهجوم يهدف إلى اغتيال موظف في القنصلية التركية وبالتالي زعزعة أمن الإقليم

نشر مجلس أمن إقليم كردستان بشمال العراق، الجمعة، اعترافات وتفاصيل الهجوم على موظف القنصلية التركية في أربيل، معلناً توقيف 6 متهمين آخرين ضالعين بالهجوم الإرهابي.

وقال المجلس في بيان مرفق بمقطع فيديو، اطلعت عليهما الخليج 365، إنه "في يوم الأربعاء 17 تموز (يوليو) 2019، وقع حادث إطلاق نار في مطعم بمدينة أربيل (شمال)".

وأضاف أن إطلاق النار "أدى إلى سقوط موظف في القنصلية التركية بأربيل، يدعى عثمان كوسه، ومواطنين اثنين من إقليم كردستان؛ هما ناريمان عثمان محمد علي، وبشدار رمضان صالح، كضحايا".

وأضاف أن "قوات الأسايش (أمن الإقليم) ومكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، تمكنت خلال فترة قصيرة جداً من اعتقال ستة أشخاص على صلة بالحادث، بينهم ثلاثة مواطنين أتراك بينهم المنفذ الرئيسي للهجوم ويدعى مظلوم داغ".

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أما الثلاثة الآخرين فهم "من معاونيه والمساهمين في تنفيذ الحادث، ومن مواطني إقليم كردستان، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين والمتورطين في الحادث، وهم مطلوبون من الناحية القانونية، ولا تزال التحقيقات معهم مستمرة".

وأشار البيان - استنادا إلى اعترافات المتهمين - أن الحادث إرهابي، وأنه جرى التخطيط له منذ عدة أشهر من قبل مسؤول في منظمة "بي كا كا" يدعى فاتح بوتان في جبال قنديل.

وتابع أن الهجوم يهدف إلى "اغتيال موظف في القنصلية التركية، وبالتالي زعزعة أمن إقليم كوردستان".

و"بحسب اعترافات المنفذ الرئيسي للحادث الإرهابي، فإن المواطنين الاثنين من إقليم كردستان قتلا فقط بشبهة أنهما من حراس الدبلوماسي التركي"، وفق المصدر نفسه.

وعرض الفيديو الذي نشره مجلس أمن إقليم كردستان اعترافات المنفذين، ولحظة تنفيذ الهجوم مع إخفاء بعض المشاهد "احتراماً لضحايا الحادث".

وفي 17 يوليو/ تموز الحالي، أعلنت الخارجية التركية، عبر بيان، أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل؛ ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.

فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مقتل مواطنين عراقيين اثنين جراء الهجوم ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.