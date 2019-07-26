بعد 40 يوما لرحيله.. فعالية لتأبين محمد مرسي بإسطنبول

إسطنبول/ صهيب قلالوة/ الخليج 365
عقدت الجمعة، في مدينة إسطنبول، فعالية لتأبين محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، بعد مرور أربعين يوما على رحيله.
وشارك في الندوة أكثر من 300 شخصية مصرية وعربية وتركية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وتهدف الفعالية، بحسب المنظمين، إلى نصر الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ورسالة تنبيه إلى العالم بوضع السجناء والمعتقلين من الذين ينتظرهم نفس المصير ظلما وعدوانا.
وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أعلن وزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الإطاحة بمرسي، فيما اعتبره معارضو الأخير نتاج ثورة شعبية، ومؤيدوه "انقلابا"، خلف انقساما سياسا حادا لم ينته للآن في البلاد.
وفي 17 يونيو/حزيران المنصرم، توفي مرسي، أثناء محاكمته بعد 6 سنوات من حبسه على ذمة قضايا لا يعترف بها.
وأثيرت شكوك كثيرة في ملابسات وفاة مرسي، من قبل سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين، ومفوضية حقوق الإنسان الأممية، حيث اعتبرها البعض "قتلا متعمدا" بسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر، فيما نفت القاهرة صحة تلك الشكوك والاتهامات، وقالت إن الرئيس الأسبق "تلقى كامل الرعاية الصحية ووفاته طبيعية".
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