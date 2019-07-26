"ترامب" يرغب بمساعدة "جونسون" على حل قضية الناقلة المحتجزة

واشنطن/ الخليج 365

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب، يرغب في مساعدة رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون، على حل قضية ناقلة النفط المحتجزة لدى إيران.

ووفق قناة "الحرة" الأمريكية، قال البيت الأبيض، في بيان، إن "ترامب ملتزم بحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها ضد التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز".

ومنذ الجمعة الماضية، تحتجز السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" في مياه الخليج، بزعم أن الناقلة "لم تراع القوانين البحرية الدولية".

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وتصاعد التوتر، مؤخرًا، بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.