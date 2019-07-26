إصابة 56 فلسطينيا بينهم 38 بالرصاص الإسرائيلي شرقي غزة

غزة/هداية الصعيدي/الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، عن إصابة 56 متظاهرا، بينهم 38 بالرصاص الحي، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها وصل وكالة الخليج 365، نسخة منه:" تعاملت الطواقم الطبية مع 56 إصابة مختلفة منها 38 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي".

كما ذكرت أن من بين المصابين 22 طفلا و3 سيدات، دون مزيد من التفاصيل.

وقال بيان وزارة الصحة إن الجيش الإسرائيلي استهدف كذلك "سيارة إسعاف".

ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/ آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

**ضد صفقة القرن

من جانبه، قال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن الفلسطينيين "يخرجون اليوم بكل قوة، متضامنين مع محاولات استهداف الوجود الفلسطيني، والقضية الفلسطينية، بما يتماشى مع رؤية صفقة القرن".

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وأضاف في تصريح خاص لوكالة "الخليج 365":" المتظاهرون يخرجون اليوم، رفضا لقرار وزير العمل اللبناني، بخصوص اللاجئين الفلسطينيين، ولن نقبل أن يكون لبنان هو من يمرر صفقة القرن".

وتابع:" ننتظر من الدولة اللبنانية أن تقف بكل مكوناتها؛ للضغط على الوزير اللبناني لوقف القرار الجائر".

وأصدرت وزارة العمل اللبنانية، مؤخرا، قرارا يقضي باستصدار اللاجئين الفلسطينيين تصاريح عمل قبل البدء بمزاولة المهن، قوبل برفض فلسطيني واسع.

وفي سياق آخر، ندد القيادي بحماس، بهدم المنازل الفلسطينية في مدينة القدس.

وقال:" ما يجري في وادي الحمص (جنوب القدس)، هو جزء من تمرير صفقة القرن، على اعتبار أن تدمير الوجود الفلسطيني حول القدس يمرر صفقة القرن".

وأضاف:" نحتاج لموقف فلسطيني موحد، يطلق يد المقاومة ضد الاحتلال، ليعلم أن المساس بالقدس خط أحمر".

وهدمت السلطات الاسرائيلية، الإثنين، 70 شقة سكنية، في وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوب القدس، بداعي البناء بدون ترخيص رغم أن المنطقة تتبع إداريا للسلطة الفلسطينية، حسب اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير .الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.