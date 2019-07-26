المغرب.. انتشال 15 جثة في حادث سيول "الحوز‎"

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365

أعلن المغرب، الجمعة، انتشال 15 جثة طمرتها الأتربة والأوحال، قضى أصحابها على متن سيارة نقل؛ جراء سيول ناجمة عن تهاطل أمطار غزيرة، بمنطقة الحوز ضواحي مراكش وسط البلاد.

والخميس، أعلنت السلطات المحلية في الحوز أن الأشغال متواصلة لإزاحة الأوحال والأتربة التي يناهز علوها 20 مترا تقريبا، لانتشال سيارة جرفتها السيول، وركابها المحتملين، واستعادة حركة السير.

وأوضحت السلطات المغربية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن "فرق الإنقاذ تمكنت ليلة الخميس/الجمعة، من انتشال جثت 15 شخصا كانوا على متن سيارة نقل منكوبة طمرتها الأتربة والأوحال، على مستوى دوار (توك الخير)، دائرة أسني (منطقة الحوز)، إثر السيول الفيضانية التي عرفتها المنطقة".

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وأضافت أن "غالبية الضحايا الذين سقطوا في الحادث المأساوي نساء، حيث بلغ عددهن 11، بالإضافة إلى 3 رجال وطفل واحد".

ومنذ الأربعاء، شهدت بعض المرتفعات الجبلية بإقليم الحوز، تساقطات رعدية قوية، أدت إلى انجراف كميات هائلة من الأوحال والأتربة على بعض الطرقات.

وتتحدث تقارير إعلامية محلية عن وجود ضحايا آخرين محتملين في الحادث الذي لازالت أعمال الحفر جارية لإزالة الأتربة والأوحال التي أدت لها التساقطات الرعدية القوية.

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