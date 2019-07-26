المرور يؤكد على ضرورة الالتزام بحقوق المشاة

صحيفة الخليج الالكترونية

طالب المرور السعودي، بضرورة الالتزام باحترام حقوق المشاة بعدم الوقوف على الأرصفة المخصصة لهم.

وأضاف المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن من حقوق المشاة عدم الوقوف بالأرصفة المخصصة لهم أو وضع أي شيء يعوق سيرهم بها.

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يُشار إلى أن نظام المرور ينص على تأكيد حق المرور الآمن للمشاة باستخدام الأرصفة والطرق، وعدم جواز إجراء حفريات لأي مشروع مهما كان نوعه إلا بعد الحصول على تصريح من البلدية أو وزارة النقل أو جهة ذات صلة بالمشروع، مع موافقة إدارة المرور المختصة على ذلك، على أن تقوم الإدارة بفتح سجل خاص بتصاريح الحفريات تسجل فيه التصاريح المعطاة من البلدية أو من وزارة النقل.

ويلتزم القائم بالحفر – وفقًا لنظام المرور- بتقديم خرائط موافقة عليها من الجهات المعنية ممثلة لكامل منطقة الحفريات ومحددة المدة الزمنية لانتهاء العمل ووضع لوحة تتضمن اسم المقاول ومدة التنفيذ والجهة المشرفة عليها ووسائل الاتصال، مع وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية المتفق عليها دوليًّا، بالإضافة إلى وضع المصابيح الليلية المضاءة قبل وحول منطقة العمل.