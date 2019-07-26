هولندا تمنع #النقاب في الأماكن العامة.. وسفارتنا تعلق

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في لاهاي، أن حظر النقاب وما من شأنه تغطية الوجه، سيتم تطبيقه في أغسطس ٢٠١٩ على مستوى المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس في هولاندا.
جاء ذلك في تغريدة لحساب السفارة في منصة ” تويتر”؛ حيث قالت: قانون حظر النقاب أو ما من شأنه تغطيه الوجه سيتم تطبيقه في بداية شهر أغسطس ٢٠١٩م، في المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس في هولندا.
وأضافت: السفارة ترجو اتباع التعليمات والقوانين خلال التواجد للسياحة أو للدراسة لتفادي المساءلة القانونية.
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