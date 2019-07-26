فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل 7 مقدسيين من #العيسوية

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم سبعة فلسطينيين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من، محمد فارس عليان، ومحمد أبو لبدة، ومحمد هيثم محمود، ومودي أبو ريالة، وعلاء أبو لبدة، ناصر عبيد، ويوسف أبو لبدة، واقتادتهم لمركز التحقيق.

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