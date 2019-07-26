الكويت: هناك تنسيق متكامل مع منظمة الهجرة الدولية بشأن اللاجئين السوريين

وقال السفير في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الكويتية، إثر اجتماعه مع مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، إن الكويت قامت بتسليم ثلاثة ملايين دولار إلى المنظمة كجزء من التزامها الذي تعهدت به أمام مؤتمر الدول المانحة لسوريا في العاصمة بروكسل خلال شهر أذار/ مارس الماضي.

وأضاف السفير أن بلاده تأمل في أن يخفف هذا المبلغ من معاناة السوريين لاسيما مع الارتفاع غير العادي في درجات الحرارة. كما أشار السفير إلى أن المحادثات تطرقت إلى الأوضاع الإنسانية في إدلب وأهمية التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن.

كما أكد الغنيم أن المحادثات تطرقت أيضا إلى الاحتياجات الإنسانية في اليمن وليبيا وفلسطين وتداعيات الأزمات في هذه الدول وما يمكن أن تقوم به المنظمة.