شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: ملتزمون بدعم الاستقرار فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم استقرار لبنان وأمنه وازدهاره، فضلا عن دعم قوات حفظ السلام الأممية العاملة فى الجنوب اللبنانى (يونيفيل) فى ضوء ما تضطلع به من دور أساسى فى منطقة الجنوب على نحو يقتضى الإبقاء عليها، جاء ذلك فى رسالة بعث بها بومبيو إلى وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل.

وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية - فى بيان اليوم - أن رسالة وزير الخارجية الأمريكى تضمنت التأكيد أن قوات (اليونيفيل) تعد من الوسائل الأساسية لمواجهة التحديات أمام السلام والأمن، وهو ما يتطلب أن تتمتع بموازنة جيدة وأن تكون مجهزة لإنجاز مهامها على الأرض، وأشار بومبيو - فى رسالته - إلى أن بلاده حريصة على دعم عمليات السلام فى العالم مع مواصلة الجهود لجعلها أكثر فعالية .

وكان لبنان قد طلب رسميا إلى الأمم المتحدة تمديد مهمة قوات (اليونيفيل)، مؤكدا حرصه على استمرارها فى أداء مهمتها تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر فى أعقاب العدوان الإسرائيلى على لبنان صيف عام 2006) .

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يذكر أن قوات (اليونيفيل) - قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات - أنشئت وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة لتأكيد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلى من جنوبى لبنان، وفرض السلام والأمن، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها الفعلية فى المنطقة، ويبلغ قوامها قرابة 11 ألف عنصر عسكرى من 43 دولة .

كما أوكلت إلى (اليونيفيل) - فى أعقاب الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2006 - مهمة رصد وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها فى جميع أنحاء الجنوب اللبناني، بما فى ذلك على طول الخط الأزرق (الخط البرى الفاصل بين لبنان وإسرائيل الذى وضعته الأمم المتحدة عام 2000) بينما تسحب اسرائيل قواتها المسلحة من لبنان.