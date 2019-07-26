شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: خسائر الحوثيين تدفعهم لاختلاق انتصارات وهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بتحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الجمعة، إن الخسائر المادية والبشرية التى تتكبدها الميليشيات الحوثية تدفعها لاختلاق الأكاذيب وتحقيق الانتصارات الوهمية عبر وسائلها الإعلامية.

وقال المصدر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية - إن ادعاءات الميليشيا - عبر وسائل إعلامها - بإسقاطها طائرة بدون طيار تابعة للتحالف "مدعاة للسخرية"، مشددا على أن هذه القصة لا أساس لها من الصحة إنما تضاف لسجل الأكاذيب والافتراءات التى تستخدمها الميليشيا فى محاولة منها لتعزيز معنويات مقاتليها.

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وأكد أن الميليشيا الحوثية دأبت على استخدام وسائل الإعلام لتحقيق الانتصارات الوهمية بعد تكبدها خسائر كبيرة بشرية ومادية، وأدركت أن نهايتها باتت وشيكة، لافتا إلى أنها استخدمت صوراً قديمة فى ادعاءاتها لتعزيز فبركات إسقاط طائرة تابعة للتحالف.

وأشار المصدر إلى أن تاريخ الميليشيا مليء بالأكاذيب والافتراءات المفضوحة للشعب اليمنى وللعالم وأن ادعاءاتها المستمرة منذ انطلاق عاصفة الحزم باتت محل سخرية لكل مهتم بالشأن اليمني.