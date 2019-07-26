شكرا لقرائتكم 400 ألف نازح خلال ثلاثة أشهر من التصعيد في شمال غربي سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - أ ف ب | منذ ساعة في 26 يوليو 2019 - اخر تحديث في 26 يوليو 2019 / 17:52

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن أكثر من 400 ألف شخص نزحوا خلال ثلاثة أشهر من التصعيد في شمال غربي سورية، في وقت تكثّف قوات النظام قصفها على المنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل جهادية.



وتهيمن على محافظة إدلب الخارجة عن سلطة النظام، هيئة تحرير الشام (الفرع السوري لتنظيم القاعدة سابقاً)، وفصائل أخرى معارضة.

وبدعم من الطيران الروسي يقوم النظام السوري بشكل شبه يومي منذ نهاية نيسان (أبريل) بقصف هذه المحافظة ومناطق أخرى في محافظات حلب وحماة واللاذقية المجاورة.

وقال ديفيد سوانسون من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن «أكثر من 400 ألف شخص نزحوا منذ نهاية أبريل».

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وأوضح بيان لمكتب تنسيق المساعدة الإنسانية أن النازحين يغادرون خصوصاً جنوب إدلب وشمال محافظة حماة. وهم يتوجهون في شكل عام إلى قطاعات لا يطالها القصف شمالاً، ويصلون في بعض الأحيان إلى مناطق قريبة من الحدود مع تركيا المجاورة، تضم مخيمات للنازحين.

وقال البيان إن «مخيمات النازحين مكتظة، وكثيرون يضطرون للبقاء في الهواء الطلق»، مشيراً إلى أن «نحو ثلثي النازحين موجودون خارج المخيمات».

وأضاف أنه «في محافظة إدلب وحدها تستقبل نحو مئة مدرسة حالياً نازحين». وتابع أن «غالبية الذين يفرون ينزحون إلى خارج محافظة إدلب، بينما توجه عدد قليل إلى شمال محافظة حلب».

وأكد البيان أن «مدناً وقرى بأكملها خلت على ما يبدو من سكانها الذين فروا (...) بحثاً عن الأمان والخدمات الأساسية».