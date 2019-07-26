محلل سياسي يتوقع ترؤس وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي تونس

وأوضح أن "الهيئة العليا للانتخابات حددت موعدا جديدا للانتخابات في شهر سبتمبر/ أيلول، بعد حوالي خمسين يوما، وبحسب الدستور يتم إجراء الانتخابات الرئاسية بعد وفاة الرئيس في فترة تتراوح بين 45 يوما و90 يوما"، مبينا أن تلك الفترة "معقولة في ظل من يرى أن المدة قصيرة للاستعداد والقيام بالحملة الانتخابية".

ولفت بوقرة لبرنامج "عالم سبوتنيك"، على أثير راديو "سبوتنيك"، إلى أن "كل المتابعين يتوقعون اندثار الحزب الذي أسسه الرئيس والذي يعيش أزمة قديمة منذ ثلاث سنوات حيث لن يكون هناك حضور لحزب "نداء تونس" سواء في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية".

وأشار إلى أنه "قد تحصل مفاجآت في الأسماء أو يتم ترشيح وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي إلى الانتخابات الرئاسية عن طريق حزب "نداء تونس"، كنوع من الإنقاذ لحزب الرئيس وتمثيله لفرصة جديدة".

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وقال

"هناك إجماع حول عبد الكريم الزبيدي في تونس على اعتباره رجل أزمة ورجل دولة حقيقي بتأمينه للبلاد عن طريق المؤسسة العسكرية وتحقيقه نجاحات في محاربة الإرهاب".

وقال بوقرة إن "الحياة السياسية في تونس ستبقى على حالها قبل وفاة الرئيس السبسي بتواصل الصراع بين القوى السياسية المدنية والحدثية والتي تؤمن بمدنية الدولة مقابل التيارات الإسلامية الإخوانية ذات المرجعية الأفغانية، والتي تريد فرض نمط مجتمعي جديد على التونسيين وفرض دولة أخرى عوض الدولة الوطنية التي أسسها التونسيون منذ الاستقلال".