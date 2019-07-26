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وأضاف العالول، لوكالة "سبوتنيك"، "الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل لا أحد يلتزم بها سوى الجانب الفلسطيني، ولأجل ذلك أعلن الرئيس محمود عباس، عدم الالتزام بها أو نوقف العمل بهذه الاتفاقيات ما دام الاحتلال غير معني بها".
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أعلن أنه تقرر وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وذلك بحسب وكالة "معا".
وأكد الرئيس عباس "أننا لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع"، مشيرًا إلى أن "الإدارة الأمريكية منحازة لإسرائيل".
ولفت عباس إلى "أننا لم نفوض أحدًا للحديث باسمنا، ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد"، مشددًا على أن "أيدينا ممتدة للسلام لكننا لن نستسلم للإجراءات الاحتلالية".
وشدد الرئيس الفلسطيني "أننا قررنا وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي".
وأوضح الرئيس عقب اجتماع القيادة الفلسطينية، قائلا:
على ضوء مشاورات القيادة قررنا وقف التعامل مع كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة بدءاً من يوم غد لتنفيذ قرارات القيادة.
وتابع "لن نرضخ للإملاءات، وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة، وخصوصا في القدس".
وأضاف عباس "لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم، دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة".
كانت هذه تفاصيل خبر العالول: الاتفاقات مع إسرائيل يلتزم بها الفلسطينيون فقط ولذلك أوقفناها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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