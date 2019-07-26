شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على عنصر من داعش فى الموصل شمالى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالى البلاد.

وأفادت الوزارة، فى بيان أورته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، بأن قوة من مديرية شرطة أبى تمام بمنطقة الرشيدية تمكنت من القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة الموصل، مشيرة إلى أن المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب.

وتعلن القوات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.