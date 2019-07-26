شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تبحث تصريحات رئيس فلسطين حول وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسى، أن بلاده ستبحث تصريحات الرئيس الفلسطينى محمود عباس حول وقف العمل بجميع الاتفاقات مع إسرائيل.

وقال بوجدانوف، فى تصريح صحفى، اليوم الجمعة، بمجلس الاتحاد الروسى: "يتعين فهم ذلك ودراسته، لقد سمعت هذا الخبر، ولكن يتعين فهمه".

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يُذكر أن تصريح الرئيس الفلسطينى يتضمن وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلى وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك القرار، عملا بقرار المجلس المركزى الفلسطينى .

ويأتى هذا التصريح متوافقاً مع قرار للمجلس المركزى الفلسطينى مؤخراً بإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما فى ذلك تلك التى تضمنتها اتفاقية أوسلو بين الطرفين على خلفية عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات، التى وقعتها مع الجانب الفلسطينى ومنها ما قامت به إسرائيل قبل يومين بهدم منازل للفلسطينيين.