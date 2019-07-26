مركز المصالحة الروسى: عودة 1700 لاجئ من لبنان والأردن إلى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين أن 1705 لاجئين عادوا خلال الساعات الــ 24 الماضية إلى الأراضى السورية، بينهم 382 لاجئا (115 امرأة و195 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و1323 لاجئا (397 امرأة و675 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".
وذكر بيان للمركز الروسى، اليوم الجمعة، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش السورى قام خلال الساعات الــ 24 الأخيرة بتطهير أراضى من الألغام على مساحة 1.9 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 34 عبوة قابلة للانفجار.
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