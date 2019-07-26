شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة السفير الموريتانى لدى المملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقالت الحكومة الموريتانية اليوم الجمعة سفيرها لدى المملكة العربية السعودية محمد الأمين ولد الشيخ وعينت في محله السفير السابق في اسبانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وجاءت إقالة ولد الشيخ إثر تصريحات قيل إنها أغضبت ولد عبد العزيز، أدلى بها خلال الحملة الانتخابية الأخيرة. وتأتي هذه التعديلات قبل أيام قليلة من نهاية مأمورية الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي سيسلم السلطة للرئيس الجديد محمد ولد الغزواني.

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